ВСУ пытались провернуть новое вторжение в Россию на танках и БТР. Вот что из этого вышло

ВСУ попытались реабилитироваться за провал в Курской области с помощью нового вторжения на территорию России на танках и БТР – противник выбрал для этого Белгородскую область. Время было рассчитано тоже непростое – 18 марта должен состояться телефонный разговор президентов РФ и США – Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как стало известно SHOT, на протяжении суток украинские военные несколько раз пытались прорваться на территорию Белгородчины в районе населённых пунктов Прилесье и Графовка. Российские военные были готовы к отражению атаки и нанесли удары авиацией и артиллерией по противнику. По предварительным подсчётам ВС РФ, уничтожено 4 бронемашины и 3 танка Т-72 ВСУ. Около 20 украинских военных были ликвидированы, выжившие отступили.