ВСУ пытались провернуть новое вторжение в Россию на танках и БТР. Вот что из этого вышло
ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область накануне звонка Трампа в Кремль
ВСУ попытались реабилитироваться за провал в Курской области с помощью нового вторжения на территорию России на танках и БТР – противник выбрал для этого Белгородскую область. Время было рассчитано тоже непростое – 18 марта должен состояться телефонный разговор президентов РФ и США – Владимира Путина и Дональда Трампа.
Как стало известно SHOT, на протяжении суток украинские военные несколько раз пытались прорваться на территорию Белгородчины в районе населённых пунктов Прилесье и Графовка. Российские военные были готовы к отражению атаки и нанесли удары авиацией и артиллерией по противнику. По предварительным подсчётам ВС РФ, уничтожено 4 бронемашины и 3 танка Т-72 ВСУ. Около 20 украинских военных были ликвидированы, выжившие отступили.
Сейчас активность ВСУ у границы с Белгородской областью подавлена. Прорыва наши бойцы не допустили.
Ранее стало известно, что ВСУ собираются провести большое наступление на Брянскую область, чтобы помешать проведению переговоров между Россией и США. Военкоры и телеграм-каналы фиксируют, что украинская армия собирает технику и солдат в 50 километрах от границы в Сумской области. Готовя свой коварный план, солдаты ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у самой границы с Россией. После разоблачения план противника провалился без боя.
Getty Images / Adri Salido / Anadolu