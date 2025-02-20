«Это всё ложная информация. Вы не читайте жёлтых журналов», — сказал он в беседе с Life.ru.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ собираются провести большое наступление на Брянскую область, чтобы помешать проведению переговоров между Россией и США. Военкоры и телеграм-каналы фиксируют, что украинская армия собирает технику и солдат в 50 километрах от границы: силы ВСУ сосредоточили в двух населённых пунктах Сумской области. Во вторжении могут принять участие 5000 военных, более 200 единиц техники, в том числе танки Abrams, Leopard и прочие натовские машины. Готовя свой коварный план, солдаты ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у самой границы с Россией.