Военный эксперт раскрыл, как брянские леса помешают масштабному наступлению ВСУ

Ситуация на границе Брянской области и Украины находится под контролем Вооружённых сил России, и попытки прорыва со стороны ВСУ не раз пресекались. Так военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Life.ru прокомментировал сообщения о том, что противник готовит наступление на Брянщину. Также, по его словам, после так называемой курской авантюры линия обороны на границе была укреплена и усилена.

«Поэтому что-то внезапное и полномасштабное вряд ли произойдёт. Но атаки определённых тактических групп численностью 100–120 человек при усилении бронетехники вполне возможны. Однако результатов они не добьются», — подчеркнул Леонков.

Он также объяснил, что Брянская область, покрытая лесами, вряд ли подходит для широкомасштабного наступления — больше для того, чтобы скрытно сосредоточить войска и действовать небольшими группами. Эксперт также призвал не забывать, что противник часто пользуется тактикой кочующей артиллерии.

«То есть, пользуясь скрытностью в лесных массивах, они выдвигаются на позиции, производят обстрелы, а потом, как говорится, пытаются укрыться. Но такого рода попытки происходят с определённой регулярностью, и все они пресекаются действиями нашей армии, которая держит там оборону», — заключил Леонков.