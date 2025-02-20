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20 февраля, 09:45

Военный эксперт раскрыл, как брянские леса помешают масштабному наступлению ВСУ

Эксперт Леонков исключил риск масштабного наступления ВСУ на Брянскую область

Ситуация на границе Брянской области и Украины находится под контролем Вооружённых сил России, и попытки прорыва со стороны ВСУ не раз пресекались. Так военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Life.ru прокомментировал сообщения о том, что противник готовит наступление на Брянщину. Также, по его словам, после так называемой курской авантюры линия обороны на границе была укреплена и усилена.

«Поэтому что-то внезапное и полномасштабное вряд ли произойдёт. Но атаки определённых тактических групп численностью 100–120 человек при усилении бронетехники вполне возможны. Однако результатов они не добьются», — подчеркнул Леонков.

Он также объяснил, что Брянская область, покрытая лесами, вряд ли подходит для широкомасштабного наступления — больше для того, чтобы скрытно сосредоточить войска и действовать небольшими группами. Эксперт также призвал не забывать, что противник часто пользуется тактикой кочующей артиллерии.

«То есть, пользуясь скрытностью в лесных массивах, они выдвигаются на позиции, производят обстрелы, а потом, как говорится, пытаются укрыться. Но такого рода попытки происходят с определённой регулярностью, и все они пресекаются действиями нашей армии, которая держит там оборону», — заключил Леонков.

Пескова спросили о риске вторжения тысяч солдат ВСУ на танках НАТО в Брянскую область
Пескова спросили о риске вторжения тысяч солдат ВСУ на танках НАТО в Брянскую область

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ собираются провести большое наступление на Брянскую область, чтобы помешать проведению переговоров между Россией и США. Прямо сейчас украинская армия собирает технику и солдат в 50 километрах от границы: силы ВСУ сосредоточили в двух населённых пунктах Сумской области. Во вторжении могут принять участие 5000 военных, более 200 единиц техники, в том числе танки Abrams, Leopard и прочие натовские машины. Готовя свой коварный план, солдаты ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у самой границы с Россией.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Екатерина Хмелева
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