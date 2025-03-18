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18 марта, 06:22
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Два автобуса с людьми подорвались на сброшенных ВСУ «‎Лепестках» под Белгородом

Мина «Лепесток». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Filatov

Мина «Лепесток». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Filatov

Два автобуса предприятия «Краснояружский бройлер» с сотрудниками подорвались на сброшенных ВСУ минах «Лепесток» в Белгородской области. Минимум пять человек пострадали, пишет Mash.

По сведениям журналистов, все пострадавшие получили незначительные травмы: контузии и ушибы. Остальные отделались испугом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал сложной ситуацию в Краснояружском районе.

«Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остаётся. Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район. Все службы, в первую очередь Министерство обороны, пограничные службы, «БАРС- Белгород», «Орлан», самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», – заверил он и обещал информировать людей по мере изменения обстановки.

В Белгородской области мужчина подорвался на «колокольчике»
В Белгородской области мужчина подорвался на «колокольчике»

А ранее Life.ru писал, что подразделения ВСУ оставили «коварный» сюрприз в Курской области. По словам военного эксперта, украинские солдаты расставили на потерянных позициях пластмассовые немецкие мины.

Андрей Бражников
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