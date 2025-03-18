Два автобуса с людьми подорвались на сброшенных ВСУ «‎Лепестках» под Белгородом

Два автобуса предприятия «Краснояружский бройлер» с сотрудниками подорвались на сброшенных ВСУ минах «Лепесток» в Белгородской области. Минимум пять человек пострадали, пишет Mash.

По сведениям журналистов, все пострадавшие получили незначительные травмы: контузии и ушибы. Остальные отделались испугом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал сложной ситуацию в Краснояружском районе.

«Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остаётся. Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район. Все службы, в первую очередь Министерство обороны, пограничные службы, «БАРС- Белгород», «Орлан», самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», – заверил он и обещал информировать людей по мере изменения обстановки.