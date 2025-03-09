Военный эксперт предупредил наших бойцов о «коварном» сюрпризе ВСУ в Курской области

Военный эксперт Василий Дандыкин предупредил бойцов Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) о «коварном» сюрпризе, который в Курской области оставили украинские солдаты. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в регионе противник разметил пластмассовые мины производства Германии.

«Они всё заминировали «лепестками», а также коварными немецкими минами из пластмассы, их дроны пока ещё работают», — поделился Дандыкин.

Эксперт рассказал, что сейчас под Суджей идут жёсткие бои, но враг уже ощущает нехватку боеприпасов. Кроме того, для натовской техники страшна весенняя распутица, так как она не пройдёт по бездорожью.