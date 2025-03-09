Военный эксперт предупредил наших бойцов о «коварном» сюрпризе ВСУ в Курской области
Эксперт Дандыкин: ВСУ заминировали Курскую область немецкими минами
Военный эксперт Василий Дандыкин предупредил бойцов Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) о «коварном» сюрпризе, который в Курской области оставили украинские солдаты. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в регионе противник разметил пластмассовые мины производства Германии.
«Они всё заминировали «лепестками», а также коварными немецкими минами из пластмассы, их дроны пока ещё работают», — поделился Дандыкин.
Эксперт рассказал, что сейчас под Суджей идут жёсткие бои, но враг уже ощущает нехватку боеприпасов. Кроме того, для натовской техники страшна весенняя распутица, так как она не пройдёт по бездорожью.
Ранее бойцы ВС РФ вернули под контроль промзону на окраине Суджи. Российские военнослужащие продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений. Утром 9 марта были зачищены населённые пункты Черкасское Поречное — там в плен сдалось несколько десятков ВСУшников — и Косица. Активные бои сейчас продолжаются в Мартыновке и Малой Локне.
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