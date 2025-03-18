С фронта доложили о ситуации в Белгородской области после попытки вторжения ВСУ

Украинские подразделения стягиваются к границе с Белгородской области, Киев задействовал для этого резервы, которые успели покинуть Курскую область до полного окружения российскими войсками. Об обстановке на границе после отражения попытки прорыва узнал военкор Семён Пегов.

«Сообщается об активизации противника в районе государственной границы в Белгородской области. Скорее всего, были задействованы часть сил ВСУ, отведённых из Курской области, граница с которой находится неподалёку. На данный момент известно об активной работе средств дальнего поражения с обеих сторон», — пишет военкор в своём телеграм-канале WarGonzo.