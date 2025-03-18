С фронта доложили о ситуации в Белгородской области после попытки вторжения ВСУ
Военкор Пегов заявил, что ВСУ активизировались у границы с Белгородской областью
Украинские подразделения стягиваются к границе с Белгородской области, Киев задействовал для этого резервы, которые успели покинуть Курскую область до полного окружения российскими войсками. Об обстановке на границе после отражения попытки прорыва узнал военкор Семён Пегов.
«Сообщается об активизации противника в районе государственной границы в Белгородской области. Скорее всего, были задействованы часть сил ВСУ, отведённых из Курской области, граница с которой находится неподалёку. На данный момент известно об активной работе средств дальнего поражения с обеих сторон», — пишет военкор в своём телеграм-канале WarGonzo.
Ранее утром стало известно, что ВСУ попытались реабилитироваться за провал в Курской области с помощью нового вторжения на территорию России на танках и БТР – противник выбрал для этого Белгородскую область. Российские военные были готовы к отражению атаки и нанесли удары авиацией и артиллерией по противнику. Подразделения ВСУ отброшены при попытке прорваться в районе населённых пунктов Прилесье и Графовка.
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