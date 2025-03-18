Эшелоны ВСУ идут к курскому «‎котлу», где зажаты тысячи украинских солдат и офицеры НАТО

К приграничным районам Курской области, где в окружении оказались тысячи украинских солдат вместе с иностранными наёмниками, командование ВСУ подтягивает дополнительные резервы. Как сообщают авторы телеграм-канала «Два майора» со ссылкой на свои источники, заблокированные подразделения противника тем временем продолжают бои с Армией России.

«В Курской области бои у Гуево, сообщают о стягивании резервов ВСУ. Враг наносит удары по освобождённым населённым пунктам. Враг наносит удары по освобождённым населённым пунктам», — сказано в тексте.