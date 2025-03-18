Эшелоны ВСУ идут к курскому «котлу», где зажаты тысячи украинских солдат и офицеры НАТО
ВСУ стягивают резервы к приграничным районам Курской области, где идут бои
К приграничным районам Курской области, где в окружении оказались тысячи украинских солдат вместе с иностранными наёмниками, командование ВСУ подтягивает дополнительные резервы. Как сообщают авторы телеграм-канала «Два майора» со ссылкой на свои источники, заблокированные подразделения противника тем временем продолжают бои с Армией России.
«В Курской области бои у Гуево, сообщают о стягивании резервов ВСУ. Враг наносит удары по освобождённым населённым пунктам. Враг наносит удары по освобождённым населённым пунктам», — сказано в тексте.
По сведениям с фронта, боевые действия также ведутся российскими солдатами за село Гоголевка Суджанского района. При этом наши войска совершили бросок в Сумскую область и громят оборону противника вблизи Басовки.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал недавние неудачи Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, отметив, что они не имеют отношения к временной приостановке американской военной помощи Киеву. По данным Минобороны РФ, потери украинских войск за время боёв в Курской области превысили 68 тысяч военных. Life.ru писал, что в Курской области российские войска держат «в котле» иностранных наёмников из заградительных отрядов, которые расстреливали солдат ВСУ за бегство с поля боя. Кроме того, в окружении оказались примерно 30 офицеров НАТО.
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