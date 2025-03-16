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16 марта, 11:31

По ком звонит Трамп: Около 30 офицеров НАТО заперты в курском «котле»

Лебедев: Около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области

В Курской области примерно 30 офицеров НАТО находятся в окружении российских военных, иностранцы занимались командованием бойцами ВСУ на местах, а также делились разведданными со спутников и корректировали удары по российской территории. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на источники.

«По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории РФ», — отметил он.

Напомним, согласно данным Минобороны РФ, с начала боевых действий под Курском общие потери ВСУ составили более 67 850 военнослужащих. Президент США Дональд Трамп попросил Москву «пощадить» украинских солдат на курской земле после их попадания в «кольцо». Российский лидер Владимир Путин предложил Трампу обратиться с аналогичной просьбой к Владимру Зеленскому, а не к России, так как именно Киев толкает своих бойцов на убой и не даёт им приказа капитулировать.

В США объявили о конце авантюры ВСУ под Курском после просьбы Трампа пощадить бойцов в «котле»
В США объявили о конце авантюры ВСУ под Курском после просьбы Трампа пощадить бойцов в «котле»
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Татьяна Миссуми
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