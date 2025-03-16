В Курской области примерно 30 офицеров НАТО находятся в окружении российских военных, иностранцы занимались командованием бойцами ВСУ на местах, а также делились разведданными со спутников и корректировали удары по российской территории. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на источники.