Вылазка на Курскую землю стоила ВСУ почти 68 тыс. военных

За последние сутки Вооружённые силы Украины потеряли 220 военнослужащих и танк во время боёв в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве отметили, что среди потерь ВСУ были два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три артиллерийских орудия, а также пункт управления дронами.