Вылазка на Курскую землю стоила ВСУ почти 68 тыс. военных
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 220 бойцов за сутки в Курской области
За последние сутки Вооружённые силы Украины потеряли 220 военнослужащих и танк во время боёв в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве отметили, что среди потерь ВСУ были два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три артиллерийских орудия, а также пункт управления дронами.
Кроме того, согласно данным Минобороны РФ, с начала боевых действий под Курском общие потери ВСУ составили более 67 850 военнослужащих, 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортёров, 2 200 боевых бронированных машин, 2 442 автомобиля, 558 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня.
А ранее, 13 марта, Минобороны РФ официально подтвердило освобождение курской Суджи. Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим населённый пункт. Он также рассказал, что вражеская группировка в регионе находится под огневым контролем наших бойцов и у блокированных бойцов ВСУ будет два пути: сдаться в плен или погибнуть.
Пресс-служба Зеленского