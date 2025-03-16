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Регион
16 марта, 10:20

Вылазка на Курскую землю стоила ВСУ почти 68 тыс. военных

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 220 бойцов за сутки в Курской области

За последние сутки Вооружённые силы Украины потеряли 220 военнослужащих и танк во время боёв в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве отметили, что среди потерь ВСУ были два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три артиллерийских орудия, а также пункт управления дронами.

Кроме того, согласно данным Минобороны РФ, с начала боевых действий под Курском общие потери ВСУ составили более 67 850 военнослужащих, 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортёров, 2 200 боевых бронированных машин, 2 442 автомобиля, 558 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

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А ранее, 13 марта, Минобороны РФ официально подтвердило освобождение курской Суджи. Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим населённый пункт. Он также рассказал, что вражеская группировка в регионе находится под огневым контролем наших бойцов и у блокированных бойцов ВСУ будет два пути: сдаться в плен или погибнуть.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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