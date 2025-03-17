В курском «котле» оказались иностранные убийцы дезертиров из ВСУ

В Курской области российские войска держат «в котле» десятки иностранных наёмников из заградительных отрядов, которые расстреливали солдат ВСУ за бегство с поля боя. Об окружённых военных противника рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.