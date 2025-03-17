В курском «котле» оказались иностранные убийцы дезертиров из ВСУ
Лебедев: В курском «котле» есть латиноамериканские наёмники из заградотрядов ВСУ
В Курской области российские войска держат «в котле» десятки иностранных наёмников из заградительных отрядов, которые расстреливали солдат ВСУ за бегство с поля боя. Об окружённых военных противника рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«В курском котле много наёмников ... из Латинской Америки, которые занимают сержантские должности (в ВСУ — прим. Life.ru). Служили они в основном в заградительных отрядах», — сообщил подпольщик РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в окружении в Курской области оказались примерно 30 офицеров НАТО. Эти иностранные наёмники командовали формированиями ВСУ, а также занимались разведывательной деятельностью. Президент США Дональд Трамп просил «пощадить» попавших в окружение бойцов ВСУ. В Кремле предложили американскому лидеру обратиться с такой просьбой к Владимиру Зеленскому, а не к Москве, потому что именно глава киевского режима продолжает толкать на убой своих военных и не даёт приказа капитулировать.
president.gov.ua