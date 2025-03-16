Боевики украинских неонацистских группировок «Кракен» и «Азов»*, а также польские наёмники первыми покинули Казачью Локню во время наступления российских сил на этот населённый пункт в Курской области. Об этом сообщил боец спецназа «Ахмат» из войсковой группы «Север» с позывным «Гром».

«Стояли артиллеристы, здесь стоял «Кракен», здесь стоял «Азов»*, наёмники польские были. Они не ушли, они, как обычно, «врезали по тапкам» максимально быстро, максимально скоро», — рассказал боец РИА «Новости».

Он отметил, что в населённом пункте всё ещё имелись отдельные группы сопротивления со стороны ВСУ. По его словам, эти очаги сопротивления возникали скорее из отчаяния, чем из истинного желания бороться. Боец добавил, что многие испытывают страх перед пленом, но в то же время не хотят умирать.

А ранее Life.ru раскрыл число населённых пунктов, которые осталось освободить от ВСУ в Курской области. Напомним, 13 марта стало известно об освобождении Суджи. Также подразделения группировки войск «Север» в процессе наступления освободили населённые пункты Меловой и Подол.