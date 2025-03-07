Бойцы нацбатальона «Азов»* жестоко издеваются над пленными. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Румяный, чьи слова привёл в своём телеграм-канале председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

«Многие из них были открытыми нацистами и признавались в любви к Адольфу Гитлеру. Один мне демонстрировал татуировку орла со свастикой, заявлял, что каждый день читает «Майн Кампф» и гордится этим. Они считают себя истинными арийцами», — рассказал боец.

Он также рассказал, что попавшие в плен российские бойцы подвергались жестоким избиениям, которые нередко заканчивались серьёзными переломами. Свою ненависть военнослужащие нацбатальона к русским не скрывали и часто упоминали, что Крым «украинский», при этом «хвастались» Майданом и происходившими там бесчинствами.

А ранее в ДНР боевика национального батальона «Азов»* Андрея Ромащенко, который убил в Мариуполе пожилую женщину, заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Весной 2022 года Ромащенко в жилом доме обнаружил пожилую женщину. Он расстрелял её из автомата, потому что испытывал «неприязнь к местному населению».