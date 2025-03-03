Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 06:06

СК вынес обвинительные приговоры 145 участникам «Азова»* за зверства на Донбассе

Бастрыкин: Свыше 140 участников «Азова»* получили обвинительные приговоры

В рамках уголовного дела о преступлениях против мирного населения Донбасса обвинительные приговоры вынесены более 140 участникам украинского националистического полка «Азов»*. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В отношении 519 лиц вынесены обвинительные приговоры, в числе осужденных — 145 участников запрещённого полка «Азов»*, — сказал он в беседе с ТАСС.

Троим бойцам «Азова»* вынесли приговор за обстрелы мирного населения в ДНР
Троим бойцам «Азова»* вынесли приговор за обстрелы мирного населения в ДНР

А ранее в ДНР боевика национального батальона «Азов»* Андрея Ромащенко, который убил в Мариуполе пожилую женщину, заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Весной 2022 года Ромащенко в жилом доме обнаружил пожилую женщину. Он расстрелял её из автомата, потому что испытывал «неприязнь к местному населению».

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Мария Любицкая
  • Новости
  • Александр Бастрыкин
  • СК РФ
  • Украина
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar