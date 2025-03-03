СК вынес обвинительные приговоры 145 участникам «Азова»* за зверства на Донбассе

В рамках уголовного дела о преступлениях против мирного населения Донбасса обвинительные приговоры вынесены более 140 участникам украинского националистического полка «Азов»*. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В отношении 519 лиц вынесены обвинительные приговоры, в числе осужденных — 145 участников запрещённого полка «Азов»*, — сказал он в беседе с ТАСС.

А ранее в ДНР боевика национального батальона «Азов»* Андрея Ромащенко, который убил в Мариуполе пожилую женщину, заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Весной 2022 года Ромащенко в жилом доме обнаружил пожилую женщину. Он расстрелял её из автомата, потому что испытывал «неприязнь к местному населению».