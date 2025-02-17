Троим бойцам «Азова»* вынесли приговор за обстрелы мирного населения в ДНР

Троим украинским солдатам Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину, воевавшим на стороне националистического батальона «Азов»*, вынесен приговор по решению Верховного с ДНР. Об этом сообщила пресс-служба СК России в телеграм-канале.

Допросы солдат украинского подразделения Азов*. Видео © Telegram / Следком

«Признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями о жестоком обращении с гражданским населением, применением в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ, покушении на убийство двух или более лиц, совершённого организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти, а также умышленного уничтожения чужого имущества», — говорится в сообщении.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что обвиняемые в период с 17 по 25 марта 2022 года, находясь в городе Мариуполь, исполняли незаконные приказы командования. Они произвели не менее 40 выстрелов из гаубицы Д-30 калибра 122 мм по населённому пункту Старый Крым в ДНР. В результате обстрела множественные повреждения получила гражданская инфраструктура. Среди мирного населения пострадавших не оказалось, так как те успели уйти в укрытие.

Уточняется, что всем троим назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки с отбыванием в колонии строгого режима.

А ранее в ДНР боевика национального батальона «Азов»* Андрея Ромащенко, который убил в Мариуполе пожилую женщину, заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Весной 2022 года Ромащенко в жилом доме обнаружил пожилую женщину. Он расстрелял её из автомата, потому что испытывал «неприязнь к местному населению».