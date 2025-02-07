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Регион
7 февраля, 11:02

В Москве задержан вербовщик «Азова»*, склонявший наших военных на сторону Киева

В Москве задержан член «Азова»*, склонявший военных к переходу на сторону ВСУ

В Москве задержан сторонник террористической организации «Азов»*, который склонял российских военных к переходу на сторону ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Мужчина 1993 года рождения был неонационалистом и ещё до начала СВО неоднократно бывал на Украине, где связался с командиром одного из подразделений батальона «Азов»*, после чего вступил в его ряды.

«С момента начала СВО фигурант по заданию кураторов знакомился в соцсетях с военнослужащими ВС РФ, принимающими участие в спецоперации, после чего склонял их к переходу на сторону противника», — говорится в сообщении.

Актёр Стивен Сигал пообщался с пленными боевиками батальона «Азов»* в Еленовке
Актёр Стивен Сигал пообщался с пленными боевиками батальона «Азов»* в Еленовке

А ранее в ДНР боевика национального батальона «Азов»* Андрея Ромащенко, который убил в Мариуполе пожилую женщину, заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Весной 2022 года Ромащенко в жилом доме обнаружил безоружную и не принимающую участия в боевых действиях пожилую женщину. Он расстрелял её из автомата, потому что испытывал «неприязнь к местному населению».

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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