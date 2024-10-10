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10 октября, 04:54

Актёр Стивен Сигал пообщался с пленными боевиками батальона «Азов»* в Еленовке

Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал побывал в Донецкой народной республике (ДНР), где посетил разрушенный изолятор в Еленовке. Кадры его визита были опубликованы изданием «Вести».

Сигал также пообщался с украинскими военнопленными, среди которых были члены батальона «Азов»*. Один из боевиков поделился с актёром, что к ним относятся «достаточно хорошо», и у него нет поводов для жалоб.

Стивен Сигал заявил о войне добра и зла, говоря о Западе
Стивен Сигал заявил о войне добра и зла, говоря о Западе

Ранее Армия России ударила по расположению украинских военнослужащих в Харькове, в том числе по нацистам террористической организации «Азов»* и иностранным наёмникам.

*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

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kremlin.ru

Артём Гапоненко
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