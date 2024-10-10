Актёр Стивен Сигал пообщался с пленными боевиками батальона «Азов»* в Еленовке
Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал побывал в Донецкой народной республике (ДНР), где посетил разрушенный изолятор в Еленовке. Кадры его визита были опубликованы изданием «Вести».
Сигал также пообщался с украинскими военнопленными, среди которых были члены батальона «Азов»*. Один из боевиков поделился с актёром, что к ним относятся «достаточно хорошо», и у него нет поводов для жалоб.
Ранее Армия России ударила по расположению украинских военнослужащих в Харькове, в том числе по нацистам террористической организации «Азов»* и иностранным наёмникам.
*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.