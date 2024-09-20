Армия России ударила по расположению украинских военнослужащих в Харькове, в том числе по нацистам террористической организации «Азов»* и иностранным наёмникам. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на информаторов.

«Вчера, 19 сентября, рано утром город Харьков получил шикарные удары по военным объектам. Один прилёт в школу 88, где расположились военные, в том числе нацисты из запрещённой в России банды экстремистов «Азов»*. Есть пока не подтверждённые сведения о присутствии иностранных наёмников во время удара», — уточнил представитель сопротивления.

Также российские силы нанесли удар по депо, где стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой. По некоторым сведениям, он должен был отвезти подкрепление для ВСУ на Изюмское направление. Подпольщик уточнил, что взрыв был мощнейший, а пожар после него долго сопровождался детонацией. После удара в ближайших кварталах началась внезапная проверка документов и телефонов.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила пункт временной дислокации штурмовиков Вооружённых сил Украины под Северском Донецкой Народной Республики с помощью планирующей авиабомбы.