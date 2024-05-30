"Монстр в лице лживой прессы": Стивен Сигал заявил о войне добра и зла, говоря о Западе

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственную награду американскому актёру Стивену Сигалу, который сейчас занимает должность спецпредставителя Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям. Глава государства наградил его орденом Дружбы.

Как следует из указа Путина, он был удостоен награды за вклад в развитие международного сотрудничества, в частности, между Россией и США в культурной и гуманитарной сферах. А после торжественного вручения Сигал сделал важное заявление и призвал всех объединиться против исходящего со стороны Запада зла и бороться за правду и справедливость.

"Война, в которую мы сейчас вовлечены, была развязана и финансируется Западом. Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться, вместо того чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы", — сказал он на церемонии.

Сигал призвал способствовать просвещению тех, кто слеп и до сих пор не видит, что происходит на самом деле. По его словам, сейчас просто необходимо быть образованным и понимать, что такое пропаганда, а что такое правда.

"Призываю всех и каждого, кто понимает это, объединиться в борьбе за правду и справедливость", — добавил актёр, также напомнив и о риске начала третьей мировой войны.