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Регион
17 марта, 21:12

Трамп заявил, что провал ВСУ в Курской области не связан с приостановкой помощи

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавние неудачи Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, отметив, что они не имеют отношения к временной приостановке американской военной помощи Киеву.

«Нет, вовсе нет. Скорее наоборот. Думаю, это было оценено по достоинству», — заявил республиканец.

Трамп акцентировал внимание на том, что Штаты должны были побудить Украину действовать в правильном направлении, что, по его мнению, оказалось непростой задачей. Он подчеркнул, что если видит, как кто-то совершает ошибки, которые могут привести к большим жертвам, он обязан вмешаться.

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Напомним, что 12 марта президент России Владимир Путин посетил Курскую область, где провёл совещание с военными. Он поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков в приграничных районах. Согласно последним данным, в Курской области скоро не останется ни одного населённого пункта, находящегося под контролем ВСУ. Российские войска уже вытеснили боевиков из сёл Гуево и Гоголевки, а следующим этапом станет освобождение села Горналь в Суджанском районе.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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