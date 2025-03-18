Трамп заявил, что провал ВСУ в Курской области не связан с приостановкой помощи
Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавние неудачи Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, отметив, что они не имеют отношения к временной приостановке американской военной помощи Киеву.
«Нет, вовсе нет. Скорее наоборот. Думаю, это было оценено по достоинству», — заявил республиканец.
Трамп акцентировал внимание на том, что Штаты должны были побудить Украину действовать в правильном направлении, что, по его мнению, оказалось непростой задачей. Он подчеркнул, что если видит, как кто-то совершает ошибки, которые могут привести к большим жертвам, он обязан вмешаться.
Напомним, что 12 марта президент России Владимир Путин посетил Курскую область, где провёл совещание с военными. Он поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков в приграничных районах. Согласно последним данным, в Курской области скоро не останется ни одного населённого пункта, находящегося под контролем ВСУ. Российские войска уже вытеснили боевиков из сёл Гуево и Гоголевки, а следующим этапом станет освобождение села Горналь в Суджанском районе.
flickr / Trump White House Archived