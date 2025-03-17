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17 марта, 16:37

Политолог разоблачил западную пропаганду об «успехах» ВСУ в Курской области

Политолог Корнилов разоблачил пропаганду Times об «успехах» ВСУ под Курском

Пока Армия России вычищает останки ВСУ из Курской области, западная пресса рапортует об «успехах» украинских боевиков. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik обратил внимание на репортаж издания Times из Сум с заголовком в духе «Украинские бойцы готовы до последнего сражаться в Курской области».

«В чём суть статьи? Они берут интервью у украинского офицера, который драпанул из Курской области и рассказывает, как он это сделал. В подробностях: как они выезжали, как сбивали беспилотники чуть ли не банкой помидоров», — разоблачил лживые пропагандистские заявления эксперт.

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Ранее Life.ru сообщал, что Армия России развернула ожесточённые бои с остатками ВСУ вдоль курской «дороги смерти». В то же время наёмникам приказали убивать солдат ВСУ за побег на Украину из-под Суджи.

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Борис Эльфанд
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