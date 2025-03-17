Пока Армия России вычищает останки ВСУ из Курской области, западная пресса рапортует об «успехах» украинских боевиков. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik обратил внимание на репортаж издания Times из Сум с заголовком в духе «Украинские бойцы готовы до последнего сражаться в Курской области».

«В чём суть статьи? Они берут интервью у украинского офицера, который драпанул из Курской области и рассказывает, как он это сделал. В подробностях: как они выезжали, как сбивали беспилотники чуть ли не банкой помидоров», — разоблачил лживые пропагандистские заявления эксперт.