«Нас отстреливают!» Наёмникам приказали убивать солдат ВСУ за побег на Украину из-под Суджи

Иностранные наёмники, которые действуют в Курской области, не позволяют украинским военнослужащим совершать отход, открывая огонь по тем, кто пытается бежать в Сумскую область. Из-за безвыходного положения многие солдаты ВСУ решают сдаться в плен, где их кормят и оказывают помощь. Об этом рассказал пленный Назар Валеченко, который добровольно сложил оружие.

«Иностранцы, британец, слышал, что назад смысла идти нет, потому что они будут отстреливать нас. Мы сдавались, потому что смысла нет — часть ребят уже не отвечали, понятно, что их уже нет. Назад идти не вариант, там наёмники отстреливают наших», — рассказал Валеченко на видео, предоставленном Минобороны РФ.