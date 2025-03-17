«Нас отстреливают!» Наёмникам приказали убивать солдат ВСУ за побег на Украину из-под Суджи
Пленный Валеченко: Наёмники отстреливают солдат ВСУ, бегущих из Курской области
Иностранные наёмники, которые действуют в Курской области, не позволяют украинским военнослужащим совершать отход, открывая огонь по тем, кто пытается бежать в Сумскую область. Из-за безвыходного положения многие солдаты ВСУ решают сдаться в плен, где их кормят и оказывают помощь. Об этом рассказал пленный Назар Валеченко, который добровольно сложил оружие.
«Иностранцы, британец, слышал, что назад смысла идти нет, потому что они будут отстреливать нас. Мы сдавались, потому что смысла нет — часть ребят уже не отвечали, понятно, что их уже нет. Назад идти не вариант, там наёмники отстреливают наших», — рассказал Валеченко на видео, предоставленном Минобороны РФ.
Пленённый под Курском солдат выплатил пять тысяч долларов за то, чтобы иметь возможность оставаться на заднем плане и охранять завод в Полтавской области. Предприятие было разрушено российским ударом. А бойца, несмотря на взятку, направили в Сумскую область, а оттуда в приграничный район Курской области.
Ранее стало известно, что в Кривом Роге Российская армия разнесла гостиницу «Дружба», где проживали иностранные наёмники ВСУ. Владимир Зеленский пожаловался после атаки, что на его малой родине не осталось гостиниц, опустив, что все разрушенные здания использовались наёмниками.
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