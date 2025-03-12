На родине Зеленского ракета ударила по отелю с иностранными наёмниками
«РВ»: В Кривом Роге ракета ударила по гостинице «Дружба» с наёмниками ВСУ
Криворожская гостиница, где проживали наёмники ВСУ. Обложка © ДСНС Днепропетровской области
В Кривом Роге, на малой родине Владимира Зеленского, ракета ударила по гостинице «Дружба», где проживали наёмники ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
Момент удара по гостинице в Кривом Роге, где проживали иностранные наёмники ВСУ. Видео © «Украина.ру»
Уточняется, что это уже второй удар по зданию за последнее время. Кроме того, недавно был атакован другой отель сразу после того, как туда заехали иностранные наёмники.
Напомним, 6 марта российский «Искандер» превратил в пепел гостиницу «Центральная» с наёмниками из НАТО в Кривом Роге. В результате ударов на месте начался пожар. Сообщается, что погибли 28 французских наёмников.