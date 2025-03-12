На родине Зеленского ракета ударила по отелю с иностранными наёмниками

В Кривом Роге, на малой родине Владимира Зеленского, ракета ударила по гостинице «Дружба», где проживали наёмники ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что это уже второй удар по зданию за последнее время. Кроме того, недавно был атакован другой отель сразу после того, как туда заехали иностранные наёмники.