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Регион
12 марта, 08:49

На родине Зеленского ракета ударила по отелю с иностранными наёмниками

«РВ»: В Кривом Роге ракета ударила по гостинице «Дружба» с наёмниками ВСУ

Криворожская гостиница, где проживали наёмники ВСУ. Обложка © ДСНС Днепропетровской области

Криворожская гостиница, где проживали наёмники ВСУ. Обложка © ДСНС Днепропетровской области

В Кривом Роге, на малой родине Владимира Зеленского, ракета ударила по гостинице «Дружба», где проживали наёмники ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Момент удара по гостинице в Кривом Роге, где проживали иностранные наёмники ВСУ. Видео © «Украина.ру»

Уточняется, что это уже второй удар по зданию за последнее время. Кроме того, недавно был атакован другой отель сразу после того, как туда заехали иностранные наёмники.

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Напомним, 6 марта российский «Искандер» превратил в пепел гостиницу «Центральная» с наёмниками из НАТО в Кривом Роге. В результате ударов на месте начался пожар. Сообщается, что погибли 28 французских наёмников.

Никита Никонов
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