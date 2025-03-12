Зеленский пожаловался на разрушение всех отелей Кривого Рога после удара по логову наёмников

Владимир Зеленский пожаловался во время пресс-конференции в Киеве, что в Кривом Роге уже не осталось гостиниц, так как российские войска почти всех их уничтожили ракетами. Один из последних ударов со стороны ВС РФ был произведён утром 12 марта, в здании располагались иностранные наёмники.

«Сегодня были нанесены удары по отелю... В Кривом Роге уже не осталось отелей. То есть это же о чём-то говорит. Это не случайность, если мы говорим, что в Кривом Роге разрушались все гостиницы. Нанесены удары баллистикой. И не один удар по одному и тому же отелю», — сказал Зеленский журналистам.