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Регион
12 марта, 14:59

Зеленский пожаловался на разрушение всех отелей Кривого Рога после удара по логову наёмников

Зеленский пожаловался, что в Кривом Роге не осталось отелей после ударов ВС РФ

Владимир Зеленский пожаловался во время пресс-конференции в Киеве, что в Кривом Роге уже не осталось гостиниц, так как российские войска почти всех их уничтожили ракетами. Один из последних ударов со стороны ВС РФ был произведён утром 12 марта, в здании располагались иностранные наёмники.

«Сегодня были нанесены удары по отелю... В Кривом Роге уже не осталось отелей. То есть это же о чём-то говорит. Это не случайность, если мы говорим, что в Кривом Роге разрушались все гостиницы. Нанесены удары баллистикой. И не один удар по одному и тому же отелю», — сказал Зеленский журналистам.

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Напомним, 12 марта в Кривом Роге, на малой родине Владимира Зеленского, российская ракета ударила по гостинице «Дружба», где проживали наёмники ВСУ. Уточняется, что это уже второй удар по зданию за последнее время. К слову, ВС РФ не первый раз уничтожают гостиницы на Украине, куда заселяются инструкторы НАТО, наёмники и командиры ВСУ. Ранее на видео беспилотника попала частично разрушенная гостиница «Бристоль» в Одессе, где жили иностранные наёмники и военные советники стран НАТО.

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Татьяна Миссуми
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