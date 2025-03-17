В Курской области не останется ни одного подконтрольного ВСУ населённого пункта, когда Российская армия зачистит от солдат врага приграничное село Горналь в Суджанском районе. Это последний оплот украинских солдат в регионе, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, накануне ВС РФ прогнали боевиков из Гуево и Гоголевки. Первый населённый пункт ВСУ готовились долго удерживать, однако все их оборонительные редуты пали под натиском Российской армии.

Сейчас суровые бои идут за курское село Горналь. Инициатива остаётся за российскими солдатами, поэтому они продолжают активно штурмовать позиции противника. Освобождена уже почти половина населённого пункта.