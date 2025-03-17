Армии России предстоит отбить у ВСУ одно село для полного освобождения Курской области
Mash: ВС РФ надо зачистить один населённый пункт до освобождения Курской области
В Курской области не останется ни одного подконтрольного ВСУ населённого пункта, когда Российская армия зачистит от солдат врага приграничное село Горналь в Суджанском районе. Это последний оплот украинских солдат в регионе, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, накануне ВС РФ прогнали боевиков из Гуево и Гоголевки. Первый населённый пункт ВСУ готовились долго удерживать, однако все их оборонительные редуты пали под натиском Российской армии.
Сейчас суровые бои идут за курское село Горналь. Инициатива остаётся за российскими солдатами, поэтому они продолжают активно штурмовать позиции противника. Освобождена уже почти половина населённого пункта.
Ранее сообщалось, что российские войска всё ещё продолжают вести бои за Гоголевку, а основное сражение развернулось вдоль трассы Суджа—Юнаковка, которую солдаты ВСУ прозвали «дорогой смерти». При этом подразделения ВС РФ ведут поиск засевших в окрестностях украинских боевиков.
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