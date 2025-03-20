ВСУ провалили очередную попытку прорыва на территорию РФ

По информации Mash , активность наблюдалась в районе села Демидовка, расположенного в Краснояружском районе. В данный момент российские пограничники продолжают операцию по нейтрализации оставшихся сил противника в лесных массивах к югу от населённого пункта. На данный момент в самом селе боевиков не обнаружено.

Попытки ВСУ прорваться через государственную границу в Белгородской области продолжаются уже третий день, но безуспешно. По данным военной группировки «Север», за это время были уничтожены два украинских танка, восемь БМП (включая четыре американских «Брэдли» и один шведский CV-90), пять боевых бронемашин, реактивная система залпового огня, гаубицы «М-777» и «Д-30», а также два автомобиля.