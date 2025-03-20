ВСУ провалили очередную попытку прорыва на территорию РФ
Mash: Группировка ВСУ из 50 человек попыталась прорваться в Белгородскую область
Группа украинских военнослужащих численностью от 30 до 50 человек предприняла попытку пересечь границу и проникнуть на территорию Белгородской области.
По информации Mash, активность наблюдалась в районе села Демидовка, расположенного в Краснояружском районе. В данный момент российские пограничники продолжают операцию по нейтрализации оставшихся сил противника в лесных массивах к югу от населённого пункта. На данный момент в самом селе боевиков не обнаружено.
Попытки ВСУ прорваться через государственную границу в Белгородской области продолжаются уже третий день, но безуспешно. По данным военной группировки «Север», за это время были уничтожены два украинских танка, восемь БМП (включая четыре американских «Брэдли» и один шведский CV-90), пять боевых бронемашин, реактивная система залпового огня, гаубицы «М-777» и «Д-30», а также два автомобиля.
О том, что группировки ВСУ планируют пойти штурмом на сёла в белгородском приграничье, ранее сообщал блогер Юрий Подоляка. Напомним, что 18 марта ВСУ уже попытались прорваться в Белгородскую область силами пехоты и бронетехники. В атаке были задействованы подразделения, отведённые из Курского приграничья. Противника удалось отбросить. Минобороны позже показало видео эффектного уничтожения техники ВСУшников в Белгородской области. В Госдуме назвали атаку провокацией.
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