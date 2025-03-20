Раскрыты планы ВСУ атаковать приграничье Белгородской области
Военблогер Подоляка: ВСУ готовятся штурмовать приграничные сёла Белгородчины
Группировки ВСУ планируют пойти штурмом на сёла в белгородском приграничье. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале.
«Всю ночь его пехота (без брони) постепенно просачивалась по направлению Демидовке и на утро село очутилось фактически в полуохвате. Сегодня можно ожидать попытки штурма», — говорится в сообщении.
По направлению к Демидовке и Полесью противник пытается растащить «зубы драконы», чтобы после спокойно подвозить бойцов и провиант. Они продолжают пытаться пройти несмотря на заметные потери.
Напомним, что 18 марта ВСУ уже попытались прорваться в Белгородскую область силами пехоты и бронетехники. В атаке были задействованы подразделения, отведённые из Курского приграничья. Противника удалось отбросить. Минобороны позже показало видео эффектного уничтожения техники ВСУшников в Белгородской области. В Госдуме назвали атаку провокацией.
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