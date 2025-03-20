Раскрыты планы ВСУ атаковать приграничье Белгородской области

Группировки ВСУ планируют пойти штурмом на сёла в белгородском приграничье. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале.

«Всю ночь его пехота (без брони) постепенно просачивалась по направлению Демидовке и на утро село очутилось фактически в полуохвате. Сегодня можно ожидать попытки штурма», — говорится в сообщении.