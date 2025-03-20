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Регион
20 марта, 08:33

Раскрыты планы ВСУ атаковать приграничье Белгородской области

Военблогер Подоляка: ВСУ готовятся штурмовать приграничные сёла Белгородчины

Группировки ВСУ планируют пойти штурмом на сёла в белгородском приграничье. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале.

«Всю ночь его пехота (без брони) постепенно просачивалась по направлению Демидовке и на утро село очутилось фактически в полуохвате. Сегодня можно ожидать попытки штурма», — говорится в сообщении.

По направлению к Демидовке и Полесью противник пытается растащить «зубы драконы», чтобы после спокойно подвозить бойцов и провиант. Они продолжают пытаться пройти несмотря на заметные потери.

Белгородские власти призвали жителей приграничья временно покинуть свои дома
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Напомним, что 18 марта ВСУ уже попытались прорваться в Белгородскую область силами пехоты и бронетехники. В атаке были задействованы подразделения, отведённые из Курского приграничья. Противника удалось отбросить. Минобороны позже показало видео эффектного уничтожения техники ВСУшников в Белгородской области. В Госдуме назвали атаку провокацией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Николай Рюмин
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