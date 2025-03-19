Появилось видео эффектного уничтожения техники ВСУшников в Белгородской области
МО РФ показало видео уничтожения живой силы и техники ВСУ в Белгородской области
Поздразделения группировки войск «Север» ВС РФ ликвидировали живую силу и технику ВСУ в Белгородской области. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале Минобороны России.
ВС РФ ликвидируют технику ВСУ в Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Боевая работа подразделений группировки войск «Север» по уничтожению военной техники и живой силы ВСУ на Белгородском направлении 18 марта», — указано в сообщении.
Напомним, что накануне ВСУ провели пять атак на Белгородскую область. Для этого украиинские войска задействовали до 200 бойцов и 29 единиц техники. По данным Минобороны РФ, целью этих действий было создание негативного фона вокруг переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США. 19 марта стало известно, что ВСУ снова попытались прорваться в Белгородчину. В результате противник потерял установку РСЗО «Град» и три единицы бронетехники, включая танк.
Telegram / Минобороны России