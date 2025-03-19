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19 марта, 13:09

Появилось видео эффектного уничтожения техники ВСУшников в Белгородской области

МО РФ показало видео уничтожения живой силы и техники ВСУ в Белгородской области

Поздразделения группировки войск «Север» ВС РФ ликвидировали живую силу и технику ВСУ в Белгородской области. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале Минобороны России.

ВС РФ ликвидируют технику ВСУ в Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Боевая работа подразделений группировки войск «Север» по уничтожению военной техники и живой силы ВСУ на Белгородском направлении 18 марта», — указано в сообщении.

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Напомним, что накануне ВСУ провели пять атак на Белгородскую область. Для этого украиинские войска задействовали до 200 бойцов и 29 единиц техники. По данным Минобороны РФ, целью этих действий было создание негативного фона вокруг переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США. 19 марта стало известно, что ВСУ снова попытались прорваться в Белгородчину. В результате противник потерял установку РСЗО «Град» и три единицы бронетехники, включая танк.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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