ВСУ снова попытались прорваться в Белгородскую область

Украинские войска вновь предприняли попытку прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка в телеграм-канале.

По его информации, ночью и утром 19 марта ВСУ дважды пытались достичь приграничного населённого пункта Демидовка, но обе атаки завершились неудачей. В результате противник потерял установку РСЗО «Град» и три единицы бронетехники, включая один танк, уточнил блогер.

Подоляка также отметил одну особенность новых атак ВСУ. По его словам, после предыдущих неудач противник стал экономить западную военную технику. В частности, в ночной атаке украинские силы использовали квадроциклы, добавил он.