ВСУ снова попытались прорваться в Белгородскую область
Блогер Подоляка: ВСУ вновь предприняли попытку прорваться в Белгородскую область
Украинские войска вновь предприняли попытку прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка в телеграм-канале.
По его информации, ночью и утром 19 марта ВСУ дважды пытались достичь приграничного населённого пункта Демидовка, но обе атаки завершились неудачей. В результате противник потерял установку РСЗО «Град» и три единицы бронетехники, включая один танк, уточнил блогер.
Подоляка также отметил одну особенность новых атак ВСУ. По его словам, после предыдущих неудач противник стал экономить западную военную технику. В частности, в ночной атаке украинские силы использовали квадроциклы, добавил он.
Накануне, 18 марта, ВСУ провели пять атак на Белгородскую область. В этом было задействовано до 200 украинских солдат и 29 единиц техники. По данным Минобороны, целью этих действий было создать негативный фон вокруг переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.
ТАСС/NEWS.ru/Юрий Конопатов