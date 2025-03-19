Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 10:10

ВСУ снова попытались прорваться в Белгородскую область

Блогер Подоляка: ВСУ вновь предприняли попытку прорваться в Белгородскую область

Украинские войска вновь предприняли попытку прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка в телеграм-канале.

По его информации, ночью и утром 19 марта ВСУ дважды пытались достичь приграничного населённого пункта Демидовка, но обе атаки завершились неудачей. В результате противник потерял установку РСЗО «Град» и три единицы бронетехники, включая один танк, уточнил блогер.

Подоляка также отметил одну особенность новых атак ВСУ. По его словам, после предыдущих неудач противник стал экономить западную военную технику. В частности, в ночной атаке украинские силы использовали квадроциклы, добавил он.

Накануне, 18 марта, ВСУ провели пять атак на Белгородскую область. В этом было задействовано до 200 украинских солдат и 29 единиц техники. По данным Минобороны, целью этих действий было создать негативный фон вокруг переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

Раскрыты потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородчину
Раскрыты потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородчину
Обложка ©

ТАСС/NEWS.ru/Юрий Конопатов

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar