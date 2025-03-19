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19 марта, 06:11

Раскрыты потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородчину

ВС РФ уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Российские Вооружённые силы нанесли сокрушительный удар по украинским войскам, уничтожив более 100 бойцов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область. По данным SHOT, за сутки было зафиксировано семь атак, две из которых произошли в вечернее и ночное время.

Атаки сосредоточились на направлениях сёл Демидовка и Графовка, а также посёлка Прилесье в Краснояружском районе. В результате этих операций российская армия уничтожила около 110 украинских военнослужащих, два танка, среди которых оказался американский Abrams, 12 боевых бронированных машин, четыре инженерные машины по разминированию и одну установку разминирования УР-77.

Прорыв границы был успешно предотвращён, и украинские силы были вынуждены отступить на исходные позиции. Важно отметить, что из Краснояружского района было эвакуировано около 8000 мирных жителей, которые находились в 23 населённых пунктах, что свидетельствует о серьёзной угрозе для гражданского населения в условиях военных действий.

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Напомним, киевский режим попытался вклинить подразделения ВСУ в территорию Белгородской области, преследуя цель создать негативный фон вокруг переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Украинские подразделения попытались атаковать в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье. В общей сложности за день ВСУ предприняли пять вылазок, однако все они оказались неудачными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev

Оксана Попова
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