Российские Вооружённые силы нанесли сокрушительный удар по украинским войскам, уничтожив более 100 бойцов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область. По данным SHOT, за сутки было зафиксировано семь атак, две из которых произошли в вечернее и ночное время.

Атаки сосредоточились на направлениях сёл Демидовка и Графовка, а также посёлка Прилесье в Краснояружском районе. В результате этих операций российская армия уничтожила около 110 украинских военнослужащих, два танка, среди которых оказался американский Abrams, 12 боевых бронированных машин, четыре инженерные машины по разминированию и одну установку разминирования УР-77.