В Минобороны доложили о безуспешных попытках ВСУ прорваться в Белгородчину
МО РФ: ВСУ попытались вклиниться в Белгородчину на фоне переговоров РФ и США
Киевский режим попытался вклинить подразделения ВСУ в территорию Белгородской области, преследуя цель создать негативный фон вокруг переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта 2025 года переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив президента США Д. Трампа утром (в 05:50 мск) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.
Украинские подразделения попытались атаковать в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье. В общей сложности за день ВСУ предприняли пять вылазок.
Напомним, телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером состоялся 18 марта, он продлился около двух с половиной часов. В ходе беседы руководители стран условились о совместных усилиях по нормализации двусторонних отношений. Также Владимир Путин гарантировал жизнь бойцам ВСУ в Курской области, если они сложат оружие, и поддержал предложение собеседнике о взаимном с Киевом отказе от ударов по объектам энергетики.
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