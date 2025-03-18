В Минобороны доложили о безуспешных попытках ВСУ прорваться в Белгородчину

Киевский режим попытался вклинить подразделения ВСУ в территорию Белгородской области, преследуя цель создать негативный фон вокруг переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта 2025 года переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив президента США Д. Трампа утром (в 05:50 мск) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.