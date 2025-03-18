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18 марта, 19:14

В Минобороны доложили о безуспешных попытках ВСУ прорваться в Белгородчину

МО РФ: ВСУ попытались вклиниться в Белгородчину на фоне переговоров РФ и США

Киевский режим попытался вклинить подразделения ВСУ в территорию Белгородской области, преследуя цель создать негативный фон вокруг переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта 2025 года переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив президента США Д. Трампа утром (в 05:50 мск) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Украинские подразделения попытались атаковать в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье. В общей сложности за день ВСУ предприняли пять вылазок.

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Напомним, телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером состоялся 18 марта, он продлился около двух с половиной часов. В ходе беседы руководители стран условились о совместных усилиях по нормализации двусторонних отношений. Также Владимир Путин гарантировал жизнь бойцам ВСУ в Курской области, если они сложат оружие, и поддержал предложение собеседнике о взаимном с Киевом отказе от ударов по объектам энергетики.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Юрий Лысенко
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