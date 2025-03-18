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18 марта, 18:51

Глава РФПИ Дмитриев: Мир стал безопаснее после разговора Трампа с Путиным

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что в результате переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом мир стал гораздо более безопасным.

«Под руководством президента Путина и президента Трампа мир стал гораздо более безопасным сегодня! Исторический момент! Грандиозно!» — написал Дмитриев у себя в социальных сетях.

Life.ru публикует полный текст Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа
Life.ru публикует полный текст Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа

Напомним, разговор между лидерами занял почти два с половиной часа. Политики обсудили нормализацию отношений между странами. Глава Белого дома поддержал инициативу Путина организовать матч между хоккеистами НХЛ и КХЛ. Кроме того, они обсудили украинский вопрос. Глава РФ согласился принять 30-дневное перемирие.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Александра Мышляева
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