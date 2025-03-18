Глава РФПИ Дмитриев: Мир стал безопаснее после разговора Трампа с Путиным

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что в результате переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом мир стал гораздо более безопасным.

«Под руководством президента Путина и президента Трампа мир стал гораздо более безопасным сегодня! Исторический момент! Грандиозно!» — написал Дмитриев у себя в социальных сетях.