Глава РФПИ Дмитриев: Мир стал безопаснее после разговора Трампа с Путиным
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что в результате переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом мир стал гораздо более безопасным.
«Под руководством президента Путина и президента Трампа мир стал гораздо более безопасным сегодня! Исторический момент! Грандиозно!» — написал Дмитриев у себя в социальных сетях.
Напомним, разговор между лидерами занял почти два с половиной часа. Политики обсудили нормализацию отношений между странами. Глава Белого дома поддержал инициативу Путина организовать матч между хоккеистами НХЛ и КХЛ. Кроме того, они обсудили украинский вопрос. Глава РФ согласился принять 30-дневное перемирие.
ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV