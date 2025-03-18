Трамп поддержал идею Путина организовать матчи между хоккеистами НХЛ и КХЛ
Президент США Дональд Трамп поддержал предложенную главой России Владимиром Путиным инициативу о проведении в Штатах и РФ матчей между хоккеистами НХЛ и КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», — сказано в публикации.
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