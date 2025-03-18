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18 марта, 17:47

Трамп поддержал идею Путина организовать матчи между хоккеистами НХЛ и КХЛ

Президент США Дональд Трамп поддержал предложенную главой России Владимиром Путиным инициативу о проведении в Штатах и РФ матчей между хоккеистами НХЛ и КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», — сказано в публикации.

CNN со ссылкой на российский источник дал оценку разговору Путина и Трампа
CNN со ссылкой на российский источник дал оценку разговору Путина и Трампа

Напомним, что беседа Владимира Путина с президентом США продлилась почти два с половиной часа, став самым длинным разговором по телефону в истории руководителей двух стран. В процессе диалога лидеры выразили намерение нормализовать отношение между Россией и Штатами.

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Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Юрий Лысенко
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