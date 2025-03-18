Путин напомнил Трампу о рисках, связанных с недоговороспособностью Киева

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул риски в процессе урегулирования украинского кризиса, обусловленные недоговороспособностью киевского режима. Об этом уведомила пресс-служба Кремля.

«Отмечены также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости», — сказано в публикации.