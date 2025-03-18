Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 18:01

Путин напомнил Трампу о рисках, связанных с недоговороспособностью Киева

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул риски в процессе урегулирования украинского кризиса, обусловленные недоговороспособностью киевского режима. Об этом уведомила пресс-служба Кремля.

«Отмечены также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости», — сказано в публикации.

Life.ru публикует полный текст Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа
Life.ru публикует полный текст Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа

Напомним, беседа между Владимиром Путиным и главой Штатов длилась без малого два с половиной часа, что является самым длинным телефонным разговором между президентами наших стран в истории. В ходе разговора лидеры договорились об усилиях по нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, а также хозяин Белого дома поддержал предложение Путина организовать матч между игроками НХЛ и КХЛ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar