Путин напомнил Трампу о рисках, связанных с недоговороспособностью Киева
Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул риски в процессе урегулирования украинского кризиса, обусловленные недоговороспособностью киевского режима. Об этом уведомила пресс-служба Кремля.
«Отмечены также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости», — сказано в публикации.
Напомним, беседа между Владимиром Путиным и главой Штатов длилась без малого два с половиной часа, что является самым длинным телефонным разговором между президентами наших стран в истории. В ходе разговора лидеры договорились об усилиях по нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, а также хозяин Белого дома поддержал предложение Путина организовать матч между игроками НХЛ и КХЛ.
Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys