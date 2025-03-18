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Регион
18 марта, 19:40

ВС РФ использовали 40 авиабомб ФАБ-500 для срыва провокаций со стороны Киева

Российские войска вскрыли места скопления личного состава ВСУ в Сумской области и нанесли по ним более 40 ударов. Это было сделано, сообщили в Минобороны РФ, для предотвращения провокаций со стороны Киева перед переговорами между Россией и США.

«По выявленным местам скопления солдат, вооружения и военных машин резерва ВСУ в 8-10 километрах в Сумской области совершили 30 авиационных и ракетных ударов. Добавили 13 атак армейской авиацией, один удар РК «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С». Также применили два удара тяжелыми огнеметными системами», — уточнили в ведомстве.

В общей сложности, указали в МО РФ, было использовано 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500.

В Минобороны доложили о безуспешных попытках ВСУ прорваться в Белгородчину
В Минобороны доложили о безуспешных попытках ВСУ прорваться в Белгородчину

В Минобороны сообщили о значительных потерях противника. Благодаря этим действиям «провокация киевского режима перед российско-американскими переговорами на высшем уровне была сорвана», добавили в ведомстве.

Напомним, телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялся 18 марта, он продлился около двух с половиной часов. В ходе беседы российский лидер подтвердил, что бойцам ВСУ, которые сдадутся в плен под Курском, гарантируют жизнь и достойное обращение. Полные итоги разговора двух лидеров читайте в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / Eugene Vishnya

Лия Мурадьян
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