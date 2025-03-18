ВС РФ использовали 40 авиабомб ФАБ-500 для срыва провокаций со стороны Киева

Российские войска вскрыли места скопления личного состава ВСУ в Сумской области и нанесли по ним более 40 ударов. Это было сделано, сообщили в Минобороны РФ, для предотвращения провокаций со стороны Киева перед переговорами между Россией и США.

«По выявленным местам скопления солдат, вооружения и военных машин резерва ВСУ в 8-10 километрах в Сумской области совершили 30 авиационных и ракетных ударов. Добавили 13 атак армейской авиацией, один удар РК «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С». Также применили два удара тяжелыми огнеметными системами», — уточнили в ведомстве.

В общей сложности, указали в МО РФ, было использовано 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500.