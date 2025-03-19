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Регион
19 марта, 08:50

«Очередная провокация»: В Госдуме отреагировали на попытку прорыва ВСУ в Белгородчину

Депутат ГД Чепа счёл провокацией попытку ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили очередную провокацию при попытке проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Это очередная провокация. Когда поднимался вопрос о перемирии, остановке боевых действий на 30 дней, это предложение, которое вырабатывала Украина при поддержке Европы, было направлено исключительно на перегруппировку, дальнейшую мобилизацию, перевооружение и проведение новых провокаций.

Алексей Чепа

Депутат Госдумы

Это очередная провокация. Когда поднимался вопрос о перемирии, остановке боевых действий на 30 дней, это предложение, которое вырабатывала Украина при поддержке Европы, было направлено исключительно на перегруппировку, дальнейшую мобилизацию, перевооружение и проведение новых провокаций.
Это очередная провокация. Когда поднимался вопрос о перемирии, остановке боевых действий на 30 дней, это предложение, которое вырабатывала Украина при поддержке Европы, было направлено исключительно на перегруппировку, дальнейшую мобилизацию, перевооружение и проведение новых провокаций.

Парламентарий отметил, что у Киева не было никакой цели заключения мирных соглашений или подготовки договора о прекращении огня. По его словам, ВСУ потерпели поражение в курской вылазке, там они хотели использовать оккупированные территории для шантажа. Однако у них ничего не вышло, поэтому сейчас ВСУ пытаются совершить нечто подобное в других российских регионах. Чепа отметил, что все эти провокации наглядно показывают мировому сообществу истинное лицо киевского режима.

Раскрыты потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородчину
Раскрыты потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородчину

Напомним, что ранее киевский режим попытался вклинить подразделения ВСУ в территорию Белгородской области, преследуя цель создать негативный фон вокруг переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Украинские подразделения попытались атаковать в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье. В общей сложности за день ВСУ предприняли пять вылазок, однако все они оказались провальными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Екатерина Хмелева
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