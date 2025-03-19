Это очередная провокация. Когда поднимался вопрос о перемирии, остановке боевых действий на 30 дней, это предложение, которое вырабатывала Украина при поддержке Европы, было направлено исключительно на перегруппировку, дальнейшую мобилизацию, перевооружение и проведение новых провокаций.

Парламентарий отметил, что у Киева не было никакой цели заключения мирных соглашений или подготовки договора о прекращении огня. По его словам, ВСУ потерпели поражение в курской вылазке, там они хотели использовать оккупированные территории для шантажа. Однако у них ничего не вышло, поэтому сейчас ВСУ пытаются совершить нечто подобное в других российских регионах. Чепа отметил, что все эти провокации наглядно показывают мировому сообществу истинное лицо киевского режима.