Украинский дрон изрешетил пожарную автоцистерну в Горловке, ранив спасателей

Украинские боевики нанесли удар по пожарной автоцистерне в Горловке, задействовав беспилотник. Взрыв изрешетил машину осколками, ранив расчёт, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Пострадали четыре сотрудника МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в публикации.

Боец «Орлана» погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом

Боец «Орлана» погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом

Напомним, что всего минувшей ночью над Россией удалось сбить 47 вражеских БПЛА. Их обломки рухнули на территории восьми регионов, а также в акватории Чёрного и Азовского морей.