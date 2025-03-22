Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 04:58

Украинский дрон изрешетил пожарную автоцистерну в Горловке, ранив спасателей

Пожарный расчёт ранен в результате удара дрона ВСУ по автоцистерне в Горловке

Повреждённая автоцистерна. Обложка © МЧС России

Повреждённая автоцистерна. Обложка © МЧС России

Украинские боевики нанесли удар по пожарной автоцистерне в Горловке, задействовав беспилотник. Взрыв изрешетил машину осколками, ранив расчёт, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Пострадали четыре сотрудника МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в публикации.

Боец «Орлана» погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом
Боец «Орлана» погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом

Напомним, что всего минувшей ночью над Россией удалось сбить 47 вражеских БПЛА. Их обломки рухнули на территории восьми регионов, а также в акватории Чёрного и Азовского морей.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • МЧС России
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar