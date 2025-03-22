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21 марта, 22:49

Чудо в Ростове: Обломки украинского БПЛА едва не покалечили прохожих, людей спасли секунды

Обломки украинского беспилотника чудом не рухнули на прохожих в Ростове-на-Дону

За считанные секунды до падения обломков украинского беспилотника и фрагментов атакованной многоэтажки в Ростове-на-Дону по тротуару рядом со зданием успели пройти несколько человек. Пешеходы чудом не пополнили список пострадавших. Кадрами делится Telegram-канал Mash.

Обломки едва не задели пешеходов. Видео © Telegram / Mash

Напомним, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону в 23:13. На месте работают оперативные службы. Власти сообщили о двух пострадавших, которых посекло осколками стекла. Ещё одной женщине помощь потребовалась из-за сильнейшего стресса.

Появилось видео момента удара украинского дрона по многоэтажке в Ростове-на-Дону
Появилось видео момента удара украинского дрона по многоэтажке в Ростове-на-Дону
Обложка ©

Telegram / Mash

Антон Голыбин
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