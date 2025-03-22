Чудо в Ростове: Обломки украинского БПЛА едва не покалечили прохожих, людей спасли секунды

За считанные секунды до падения обломков украинского беспилотника и фрагментов атакованной многоэтажки в Ростове-на-Дону по тротуару рядом со зданием успели пройти несколько человек. Пешеходы чудом не пополнили список пострадавших. Кадрами делится Telegram-канал Mash.