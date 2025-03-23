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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 02:56
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Серия взрывов прогремела над Ахтубинском на фоне угрозы атаки БПЛА

Несколько взрывов раздались над Ахтубинском Астраханской области. Предварительно, в городе сработала система ПВО, сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что после пяти утра раздались минимум четыре взрыва. Очевидцы утверждают, что видели красные вспышки в небе. По предварительной информации, система ПВО сбивает украинские БПЛА в пригороде Ахтубинска.

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Также сообщается о том, что слышны звуки автоматных очередей. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Врио главы Ахтубинска Александр Сиваков предупреждал об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение появилось в 4:41 утра. Жителям рекомендовали пройти в безопасное место и держаться подальше от окон.

Как сообщал Life.ru, этой ночью украинский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Ростовской области. В результате трагедии погиб один человек, который находился в машине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Лия Мурадьян
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