Серия взрывов прогремела над Ахтубинском на фоне угрозы атаки БПЛА
Несколько взрывов раздались над Ахтубинском Астраханской области. Предварительно, в городе сработала система ПВО, сообщает Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что после пяти утра раздались минимум четыре взрыва. Очевидцы утверждают, что видели красные вспышки в небе. По предварительной информации, система ПВО сбивает украинские БПЛА в пригороде Ахтубинска.
Также сообщается о том, что слышны звуки автоматных очередей. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
Врио главы Ахтубинска Александр Сиваков предупреждал об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение появилось в 4:41 утра. Жителям рекомендовали пройти в безопасное место и держаться подальше от окон.
Как сообщал Life.ru, этой ночью украинский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Ростовской области. В результате трагедии погиб один человек, который находился в машине.
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