Серия взрывов прогремела над Ахтубинском на фоне угрозы атаки БПЛА

Несколько взрывов раздались над Ахтубинском Астраханской области. Предварительно, в городе сработала система ПВО, сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что после пяти утра раздались минимум четыре взрыва. Очевидцы утверждают, что видели красные вспышки в небе. По предварительной информации, система ПВО сбивает украинские БПЛА в пригороде Ахтубинска.

Также сообщается о том, что слышны звуки автоматных очередей. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Врио главы Ахтубинска Александр Сиваков предупреждал об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение появилось в 4:41 утра. Жителям рекомендовали пройти в безопасное место и держаться подальше от окон.