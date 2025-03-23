В Ахтубинске после атаки дронов ВСУ нашли неразорвавшийся снаряд

В частном секторе Ахтубинска Астраханской области после атаки украинских дронов нашли несдетонировавший снаряд. Из опасной зоны эвакуировали около 40 человек, а также временно перекрыли газоснабжение и отключили электричество, проинформировал врио мэра Александр Сиваков.

«Есть один неразорвавшийся снаряд, который находится в частном секторе, взрывотехники выехали, примерно к обеду будут проводиться необходимые манипуляции. Все люди (из этого сектора) эвакуированы в безопасное место, это порядка 40 человек. Газоснабжение и электроснабжение в секторе временно отключено», — приводит его слова ТАСС.