В Ахтубинске после атаки дронов ВСУ нашли неразорвавшийся снаряд
В частном секторе Ахтубинска Астраханской области после атаки украинских дронов нашли несдетонировавший снаряд. Из опасной зоны эвакуировали около 40 человек, а также временно перекрыли газоснабжение и отключили электричество, проинформировал врио мэра Александр Сиваков.
«Есть один неразорвавшийся снаряд, который находится в частном секторе, взрывотехники выехали, примерно к обеду будут проводиться необходимые манипуляции. Все люди (из этого сектора) эвакуированы в безопасное место, это порядка 40 человек. Газоснабжение и электроснабжение в секторе временно отключено», — приводит его слова ТАСС.
Собеседник агентства также заявил, что после налёта дронов ВСУ серьёзные повреждения получил один частный дом — пострадала крыша и обшивка стен. Ещё нескольким жилым строениям тоже досталось, но уже не так значительно. К счастью, люди не пострадали, а восстановить жильё им помогут, пообещал Сиваков.
Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО отразили крупную атаку БПЛА ВСУ — 59 дронов — на российские регионы. Больше всего беспилотных аппаратов было уничтожено над Ростовской (29) и Астраханской (20) областями. Сообщалось, что в Ахтубинске получили повреждения жилой дом и транспортное средство.
Михаил Климентьев/ТАСС