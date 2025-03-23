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Регион
23 марта, 11:09

В Ахтубинске после атаки дронов ВСУ нашли неразорвавшийся снаряд

В частном секторе Ахтубинска Астраханской области после атаки украинских дронов нашли несдетонировавший снаряд. Из опасной зоны эвакуировали около 40 человек, а также временно перекрыли газоснабжение и отключили электричество, проинформировал врио мэра Александр Сиваков.

«Есть один неразорвавшийся снаряд, который находится в частном секторе, взрывотехники выехали, примерно к обеду будут проводиться необходимые манипуляции. Все люди (из этого сектора) эвакуированы в безопасное место, это порядка 40 человек. Газоснабжение и электроснабжение в секторе временно отключено»,приводит его слова ТАСС.

Собеседник агентства также заявил, что после налёта дронов ВСУ серьёзные повреждения получил один частный дом — пострадала крыша и обшивка стен. Ещё нескольким жилым строениям тоже досталось, но уже не так значительно. К счастью, люди не пострадали, а восстановить жильё им помогут, пообещал Сиваков.

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Life.ru публикует видео подрыва украинского дрона с неразорвавшимся снарядом в Москве

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО отразили крупную атаку БПЛА ВСУ — 59 дронов — на российские регионы. Больше всего беспилотных аппаратов было уничтожено над Ростовской (29) и Астраханской (20) областями. Сообщалось, что в Ахтубинске получили повреждения жилой дом и транспортное средство.

Обложка ©

Михаил Климентьев/ТАСС

Юрий Лысенко
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