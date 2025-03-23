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23 марта, 05:31

Стало известно о повреждениях после взрывов из-за налёта 20 БПЛА на Ахтубинск

При налёте 20 БПЛА на Астраханскую область повреждено жилое здание и автомобиль

Жилое здание и автомобиль повреждены в Ахтубинске Астраханской области в результате атаки 20 украинских БПЛА. О последствиях сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Атака БПЛА северной части региона. Службы РЭБ и ПВО отработали штатно. По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль», — написал губернатор.

Как уже писал Life.ru, за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией. Большая часть дронов была нейтрализована над территориями Ростовской области (29 единиц) и Астраханской области (20 единиц).

Серия взрывов прогремела над Ахтубинском на фоне угрозы атаки БПЛА
Серия взрывов прогремела над Ахтубинском на фоне угрозы атаки БПЛА
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Андрей Бражников
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