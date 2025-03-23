Стало известно о повреждениях после взрывов из-за налёта 20 БПЛА на Ахтубинск

Жилое здание и автомобиль повреждены в Ахтубинске Астраханской области в результате атаки 20 украинских БПЛА. О последствиях сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Атака БПЛА северной части региона. Службы РЭБ и ПВО отработали штатно. По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль», — написал губернатор.