Стало известно о повреждениях после взрывов из-за налёта 20 БПЛА на Ахтубинск
При налёте 20 БПЛА на Астраханскую область повреждено жилое здание и автомобиль
Жилое здание и автомобиль повреждены в Ахтубинске Астраханской области в результате атаки 20 украинских БПЛА. О последствиях сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Атака БПЛА северной части региона. Службы РЭБ и ПВО отработали штатно. По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль», — написал губернатор.
Как уже писал Life.ru, за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией. Большая часть дронов была нейтрализована над территориями Ростовской области (29 единиц) и Астраханской области (20 единиц).
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