Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников менее чем за час

В период с 21:25 до 22:20 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Пять из них были сбиты над территорией Республики Крым, а по одному — над Курской и Белгородской областями.