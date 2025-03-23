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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 20:20

Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников менее чем за час

В период с 21:25 до 22:20 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Пять из них были сбиты над территорией Республики Крым, а по одному — над Курской и Белгородской областями.

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А в период с 21:00 до 21:15 по московскому времени силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом. Об этом также сообщало военное ведомство России.

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Артём Гапоненко
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