Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников менее чем за час
В период с 21:25 до 22:20 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Пять из них были сбиты над территорией Республики Крым, а по одному — над Курской и Белгородской областями.
А в период с 21:00 до 21:15 по московскому времени силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом. Об этом также сообщало военное ведомство России.
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