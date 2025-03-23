Приходько: В Горловке от атаки БПЛА ВСУ пострадали 2 взрослых и 2 детей
Четверо мирных жителей пострадали от удара украинского дрона по Горловке в ДНР. Среди раненых двое детей, уведомил глава городского округа Иван Приходько.
«Украинские террористы нанесли удар дроном по многоквартирному дому в центре Горловки. <...> Детки ранены (подростки, девочки), двое. Не тяжёлые. Слава Богу! Но есть и двое раненых взрослых. Все с КСМ», — написал он.
Ранее Life.ru сообщал, что ночью в Ростовской области от атаки дрона ВСУ погиб 42-летний житель столицы, ехавший через регион домой из Краснодарского края. От удара беспилотника автомобиль полностью выгорел.
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