Приходько: В Горловке от атаки БПЛА ВСУ пострадали 2 взрослых и 2 детей

Четверо мирных жителей пострадали от удара украинского дрона по Горловке в ДНР. Среди раненых двое детей, уведомил глава городского округа Иван Приходько.

«Украинские террористы нанесли удар дроном по многоквартирному дому в центре Горловки. <...> Детки ранены (подростки, девочки), двое. Не тяжёлые. Слава Богу! Но есть и двое раненых взрослых. Все с КСМ», — написал он.