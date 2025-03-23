42-летний москвич стал жертвой удара ВСУ по машине на трассе в Ростовской области

В Ростовской области в результате ночной атаки украинского беспилотника сгорел автомобиль, за рулём которого был 42-летний москвич, возвращавшийся домой из Краснодарского края. Водитель погиб. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края», — написал он в своём телеграм-канале.

Также Слюсарь выразил соболезнования семье погибшего и обещал оказать материальную помощь в связи с гибелью мужчины.

Инцидент на трассе Морозовск — Цимлянск произошёл в результате налёта беспилотника ВСУ. О случившемся в 4:14 мск сообщил врио губернатора, отметив, что машина загорелась. На момент сообщения была подтверждена гибель водителя, но его личность ещё не была установлена.