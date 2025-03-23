В шести районах Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников

Массированная атака беспилотников отражена ночью в шести районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«За ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области», — написал он в телеграм-канале.

В хуторе Каюковка Тарасовского района из-за падения БПЛА повреждено остекление в частном доме. Пострадавших среди жильцов нет. Информация о последствиях на земле уточняется.