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23 марта, 04:18

В шести районах Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников

Массированная атака беспилотников отражена ночью в шести районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«За ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области», — написал он в телеграм-канале.

В хуторе Каюковка Тарасовского района из-за падения БПЛА повреждено остекление в частном доме. Пострадавших среди жильцов нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

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К сожалению, атака БПЛА не обошлась без жертв. Один из дронов атаковал автомобиль на трассе Морозовск — Цимлянск. В салоне находился человек, он погиб.

Обложка ©

Unsplash / Justin Jamal

Артур Лапсаков
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