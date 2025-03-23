Режим ЧС введён в нескольких районах Ростовской области из-за дронов ВСУ

В Ростовской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за атаки украинских дронов. Ограничения коснулись территории Ростова-на-Дону, Сальского, Тарасовского и Морозовского районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введён в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах — до устранения всех последствий отражённых атак», — сказано в тексте.