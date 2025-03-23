Мать погибла на глазах у дочери в Белгородской области после удара дрона ВСУ
Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Жительница села Новостроевка-Первая погибла в результате атаки дрона со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, женщина скончалась от полученных ран до приезда медиков.
«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились мать с дочерью. Случилось самое страшное — от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей… Вся область скорбит вместе с вами», — написал гладков у себя в телеграм-канале.
Он сообщил, что её дочь, управлявшая автомобилем, получила тяжёлые травмы. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сегодня это уже не первая атака ВСУ на автомобиль мирных граждан. До этого украинский беспилотник ударил по машине на трассе в Ростовской области. В результате трагедии погиб один человек, который находился за рулём.
Life.ru / Шедеврум