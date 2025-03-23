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23 марта, 12:02

Мать погибла на глазах у дочери в Белгородской области после удара дрона ВСУ

Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Жительница села Новостроевка-Первая погибла в результате атаки дрона со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, женщина скончалась от полученных ран до приезда медиков.

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились мать с дочерью. Случилось самое страшное — от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей… Вся область скорбит вместе с вами», — написал гладков у себя в телеграм-канале.

Он сообщил, что её дочь, управлявшая автомобилем, получила тяжёлые травмы. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Белгородской области от атаки дрона ВСУ погиб сотрудник администрации
В Белгородской области от атаки дрона ВСУ погиб сотрудник администрации

Сегодня это уже не первая атака ВСУ на автомобиль мирных граждан. До этого украинский беспилотник ударил по машине на трассе в Ростовской области. В результате трагедии погиб один человек, который находился за рулём.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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