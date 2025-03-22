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22 марта, 09:37

В Белгородской области от атаки дрона ВСУ погиб сотрудник администрации

Сотрудник районной администрации Краснояружского района Белгородской области погиб от удара дрона ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Погиб сотрудник администрации, водитель главы», — говорится в публикации.

Гладков со ссылкой на слова местных жителей сообщил, что взрыв одного из беспилотников спровоцировал возгорание сухой травы. Погибший отправился туда в составе добровольной пожарной дружины. Там мужчина попал под новый обстрел, оказавшийся для него фатальным.

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Пострадавшие от удара дрона ВСУ ростовчане получат единовременную выплату

Ранее Life.ru рассказывал, как в Горловке ДНР от удара украинского дрона пострадали пожарные. БПЛА ВСУ атаковал автоцистерну в городе. При взрыве автомобиль посекло осколками, а экипаж получил ранения.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Юрий Лысенко
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