В Белгородской области от атаки дрона ВСУ погиб сотрудник администрации
Сотрудник районной администрации Краснояружского района Белгородской области погиб от удара дрона ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Погиб сотрудник администрации, водитель главы», — говорится в публикации.
Гладков со ссылкой на слова местных жителей сообщил, что взрыв одного из беспилотников спровоцировал возгорание сухой травы. Погибший отправился туда в составе добровольной пожарной дружины. Там мужчина попал под новый обстрел, оказавшийся для него фатальным.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Горловке ДНР от удара украинского дрона пострадали пожарные. БПЛА ВСУ атаковал автоцистерну в городе. При взрыве автомобиль посекло осколками, а экипаж получил ранения.
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