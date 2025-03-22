В Белгородской области от атаки дрона ВСУ погиб сотрудник администрации

Сотрудник районной администрации Краснояружского района Белгородской области погиб от удара дрона ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков со ссылкой на слова местных жителей сообщил, что взрыв одного из беспилотников спровоцировал возгорание сухой травы. Погибший отправился туда в составе добровольной пожарной дружины. Там мужчина попал под новый обстрел, оказавшийся для него фатальным.