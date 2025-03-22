Пострадавшие от удара дрона ВСУ ростовчане получат единовременную выплату
Пострадавшим в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в Ростове-на-Дону будет оказана материальная помощь. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.
Он отметил, что поручил главе Пролетарского района Зурабу Киладзе организовать необходимые меры поддержки для жителей дома на улице Горсоветской. Выплаты будут носить единовременный характер, добавил мэр.
«Службы экстренного реагирования и УК принимают меры для устранения последствий происшествия», — подчеркнул чиновник.
Напомним, атака вражеского дрона на жилое здание произошла в 23:13. Власти сообщили о двух пострадавших, которых посекло осколками стекла. Ещё одной женщине помощь потребовалась из-за сильнейшего стресса.
Telegram / Александр Скрябин