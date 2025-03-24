ВСУ попытались изолировать свой плацдарм и ударили по двум мостам под Белгородом

Украинские вооружённые силы нанесли удар по двум мостам в посёлках Графовка и Надежевка в Белгородской области в надежде затруднить перемещение российских войск в этом районе и изолировать свой плацдарм у границы. Предварительно, удар был нанесён американской высокомобильной реактивной системой залпового огня HIMARS. Видео с разрушенным элементом инфраструктуры опубликовали в Telegram-канале Mash.

ВСУ ударили по двум мостам в посёлках Графовка и Надежевка в Белгородской области. Видео © Telegram / Mash

«Противник уже неделю пытается таким образом затруднить логистику нашим парням», — говорится в публикации.

По данным военкоров, украинская армия здесь не добилась никаких успехов, а, наоборот, уже лишилась 300–500 солдат.