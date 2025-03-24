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Регион
24 марта, 07:51

ВСУ попытались изолировать свой плацдарм и ударили по двум мостам под Белгородом

ВСУ ударили по двум мостам в Графовке и Надежевка Белгородской области из HIMARS

Украинские вооружённые силы нанесли удар по двум мостам в посёлках Графовка и Надежевка в Белгородской области в надежде затруднить перемещение российских войск в этом районе и изолировать свой плацдарм у границы. Предварительно, удар был нанесён американской высокомобильной реактивной системой залпового огня HIMARS. Видео с разрушенным элементом инфраструктуры опубликовали в Telegram-канале Mash.

ВСУ ударили по двум мостам в посёлках Графовка и Надежевка в Белгородской области. Видео © Telegram / Mash

«Противник уже неделю пытается таким образом затруднить логистику нашим парням», — говорится в публикации.

По данным военкоров, украинская армия здесь не добилась никаких успехов, а, наоборот, уже лишилась 300–500 солдат.

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Напомним, что 23 марта российские военные не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Около семи групп противника по 15 человек находились в непосредственной близости к российской границе и за сутки предприняли четыре контратаки. Украинские военные создали «серую зону» на границе, не позволяя российским подразделениям приблизиться к ней.

Обложка ©

Telegram / Mash

Наталья Афонина
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