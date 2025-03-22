Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Репяховка, ранен один человек

В Белгородской области мужчина получил тяжёлые ранения, когда на свой страх и риск решил вернуться в свой дом в селе Репяховка, куда временно запрещён въезд. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Чрезвычайное происшествие произошло в селе Репяховка, куда временно ограничен въезд. К сожалению, мужчина самостоятельно вернулся в село и попал под обстрел. В тяжёлом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки раненого доставили в Краснояружскую ЦРБ», — написал он.

Чиновник добавил, что пострадавшего отправят в областную больницу. Гладков также настоятельно попросил местных жителей не возвращаться в свои посёлки, если там была эвакуация. А в случае необходимости покормить домашних животных можно оставлять заявку в соцсетях главы района, губернатора или по телефону 122.