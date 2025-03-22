Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Репяховка, ранен один человек
В Белгородской области мужчина получил тяжёлые ранения, когда на свой страх и риск решил вернуться в свой дом в селе Репяховка, куда временно запрещён въезд. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Чрезвычайное происшествие произошло в селе Репяховка, куда временно ограничен въезд. К сожалению, мужчина самостоятельно вернулся в село и попал под обстрел. В тяжёлом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки раненого доставили в Краснояружскую ЦРБ», — написал он.
Чиновник добавил, что пострадавшего отправят в областную больницу. Гладков также настоятельно попросил местных жителей не возвращаться в свои посёлки, если там была эвакуация. А в случае необходимости покормить домашних животных можно оставлять заявку в соцсетях главы района, губернатора или по телефону 122.
Ранее Гладков также сообщил, что сотрудник районной администрации Краснояружского района Белгородской области погиб от удара дрона ВСУ. Взрыв одного из вражеских беспилотников спровоцировал возгорание сухой травы. Погибший отправился туда в составе добровольной пожарной дружины. Там мужчина попал под новый обстрел, оказавшийся для него фатальным.
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